Las calles sin ningún tipo de mantenimiento en José C. Paz, después de cada lluvia se convierten en literales pantanos. Los autos atrapados son una constante, pero que la desidia del Estado haya afectado a una autobomba, es una novedad que indigna.

Dos problemáticas que no tendrán resolución en el José C. Paz anárquico: La inseguridad y la falta de obras públicas. La consecuencia de esta situación, lo que ocurrió anoche en Mirador de Altube cuando vándalos quemaron un auto robado y en la emergencia, los Bomberos se quedaron atrapados en un lodazal.

En pleno incendio, Bomberos se quedaron atascados en los barrizales de José C. Paz