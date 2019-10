“Yo sigo con mi compromiso con Juntos por el Cambio, pero es muy valioso que sectores sociales y políticos de otros partidos expresen que hicimos un buen trabajo que produjo importantes avances en el municipio”, señaló Valenzuela. “Nuestros vecinos necesitan que busquemos acuerdos y que trabajemos en conjunto para no volver al pasado”, completó.

Con militantes en las calles de Tres de Febrero, Martín Jofré apuesta a la continuidad del actual intendente, independientemente de sus diferencias políticas con el gobierno nacional. “No dejemos que vuelvan los personajes que dejaron a Tres de Febrero en el abandono y que hoy se esconden atrás de la boleta de Cristina”, expresó. “Ya gobernaron 24 años, no tienen propuestas y lo único que hacen es aprovecharse de la situación económica que vivimos para volver a hacer sus negocios. Lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos, por eso no podemos permitir que vuelvan las mafias a los barrios”, completó.