Los delincuentes de José C. Paz no tienen consideración ni por los más chiquitos. Anoche, tras cortar...

Mientras tanto, el jefe comunal Mario Ishii recorre otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, apoyando a candidatos a intendente como Cristian Burgos, de Ayacucho; Fernanda Raverta, de General Pueyrredón; y Florencia Saintout, de La Plata, los que tomarían como caso de éxito lo logrado en José C. Paz.

Las fotos y los videos que llegaron en estas últimas horas exponen la gravedad de la situación que atraviesan los barrios de José C. Paz.

El intendente de José C. Paz no para en su recorrida de campaña, visitando candidatos del Frente de Todos en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto su distrito llegó al punto del colapso a razón del temporal de los últimos días y de la falta de obras básicas municipales. La gente está en emergencia y pide ayuda.

Con Ishii de campaña por la Provincia, José C. Paz está en fase crítica