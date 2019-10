En otros episodios de su ya extinta vida política, el también propietario del portal de noticias N3F instó a violencia política cuando ocupaba cargos de poder , y llamó ‘mancos’ a los concejales que no votan porque “se están rascando otra cosa” . Solo anécdotas de tiempos que ya pasaron.

Resulta que Agustín Ciorciari, funcionario público hasta diciembre de este año, no chequeó que la imagen era falsa. La foto real se corresponde a un acto de campaña de Juntos por el Cambio en el club Alianza donde se proyectaban imágenes del jefe comunal durante recorridas barriales.

Con un pie fuera de la política, de lo que vivió por más de 25 años, el concejal curtista Agustín Ciorciari, pato criollo para muchos, no para de hacer papelones. La última: Compartió en redes una foto falsa en la que aparece el intendente Diego Valenzuela delante de una imagen de Eva Perón.