También denuncian que el patrullaje a pie se realiza en parejas, y que envían a las policías a lugares de alta peligrosidad. “Las compañeras están en la nada misma, sin baño, sin nada caliente y sin resguardo de la lluvia” continúa el audio. “Hay compañeras que todavía están sin comer, y sin siquiera tomar algo caliente. Y no pasó ningún móvil a asistirlas o a ofrecerles una taza de café o té”, agregaron, y al mismo tiempo la voz afirma que hubo descompensaciones por hipotermia e intentos de robo a una policía.

Las policías duermen -o al menos eso intentan- en la Escuela de Policía, en la Comisaría de la Mujer o en otras dependencias de la fuerza donde, aseguran “ya no hay lugar para instalarse”. “Las chicas la pasaron muy mal. Todo lo que nos prometieron era mentira. Durmieron sobre cartones, y algunas hasta se taparon con cartones. Usaron sus bolsos de almohadas, y estaban todas las compañeras abrazadas para no tener frio”, explicaron, en un audio, a este medio.

Sin embargo, el plan deja mucho que desear, ya que según denunciaron a la redacción de SMnoticias, las policías descansan en condiciones inhumanas, algunas en el piso y otras sobre cartones, y no cuentan con la alimentación adecuada.