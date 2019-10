En la tarde de ayer, Mónica Macha, diputada nacional, participó de un taller de parto respetado junto al candidato a intendente de Pilar, Federico Achával, y a madres de la localidad de Del Viso.

Estuvieron presentes la diputada provincial Lucía Portos y candidatos a concejales del Frente de Todos.

“Estos son tiempos definitorios para nuestro país, para nuestra Provincia y para Pilar. Son tiempos en los que tenemos que definir qué modelo de país y de distrito queremos. Y nosotros tenemos la certeza de que en Pilar necesitamos recuperar una gestión que esté presente en los barrios. Desde esa premisa es que nos parecía importante compartir esta charla con ustedes hoy”, manifestó Achával. “Estamos convencidos de que con un Estado presente no solamente se garantizan derechos, sino que también se construye una sociedad más igual y más humana. Lo que necesitamos son gobiernos que escuchen, que acompañen, que atiendan las necesidades de la gente; no que interpreten la realidad a través de números o planillas”, agregó.

En este sentido, el candidato lanzó críticas a la gestión del jefe comunal: “Esa forma de gobernar es la que en los últimos cuatro años provocó los ajustes y los recortes que hizo Cambiemos, que no sólo no supo entender sino que no le importó lo que vivía la gente. En Pilar, esa lógica se tradujo en un Intendente como Ducoté que retiró al Estado municipal de nuestros barrios, que hizo que la salud, la seguridad y la educación se vinieran abajo, eligiendo echar culpas a otros en lugar de hacerse cargo”.

“En el Frente de Todos estamos convencidos de que un Estado está para acompañar, por eso también estamos hoy acá. Sobre todo en este momento de nuestro país necesitamos recuperar un Estado que le tienda la mano a cada ciudadano y camine con él y con ella cada etapa de su vida. Eso es lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre con Alberto, Axel, con legisladores sensibles como Mónica y nosotros también acá en Pilar”, aseguró.

Por su parte, la diputada nacional afirmó: “No solamente en el país y en la Provincia. En nuestros municipios también necesitamos gestiones que puedan escuchar entender las distintas etapas y necesidades en la vida de una madre, y de todo ciudadanos. En el caso del parto, una gestión que pueda escucharlas puede ayudarlas a decidir, a pedir, a saber qué hacer y qué no hacer frente a un momento tan fundamental como el de la maternidad”.

“Son tiempos difíciles. Y lo cierto es que cuando una mujer embarazada tiene tantas cosas en la cabeza, como ocurre hoy, que se vive con la dificultad de no llegar a fin de mes, de que falten las changas, de que no haya plata para el supermercado, es difícil que haya un tiempo para pensar en ese embarazo y en ese bebé. Y poder hacerlo también es un derecho, por eso necesitamos un Estado que garantice que a los argentinos no les falte nada”, explicó.

“Mejores modos de nacer también hacen a una sociedad mejor. Si parimos en un lugar que respete nuestros derechos les pudo asegurar que también vamos a estar construyendo una sociedad más justa y humana”, manifestó Macha, y agregó: “Estoy convencida que desde lo local es mucho lo que se puede hacer para que una mujer se sienta acompañada y traiga a su hijo en las mejores condiciones. Y no tengo dudas de que en Pilar, hay personas como Federico, que el día de mañana van a trabajar para que eso pase”.

Finalmente, la candidata a primer concejal, Lourdes Filgueira, explicó los beneficios de la actividad que se realiza en Pilar: “Lo que hacemos con este taller es brindar información porque estamos convencidos de que conocer los derechos de cada uno es el primer paso para luchar para que se garanticen”.

“Un Estado que se aleja de la gente es un Estado en donde una madre que necesita atención para un hijo que está enfermo tiene que despertarse a las cuatro de la mañana para conseguir un turno. Es un Estado que hace que en las salas de atención primaria no haya médicos o falten insumos. Con Federico Achával tenemos el compromiso de hacer que la salud vuelva a ser una prioridad en cada barrio de Pilar”, expresó. “Cuando uno entiende que tiene la responsabiludad de todos los niños y los jóvenes de un distrito entonces trabaja para que esas personas tengan la atención y las respuestas que necesitan”, concluyó.