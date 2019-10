Quienes puedan colaborar con información sobre el paradero ex precandidato a intendente municipal por el radicalismo, pueden hacerlo telefónicamente al 134 del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Marcelo Gregorio Uscheroff, alias Marcelo Locatti, está prófugo junto su hijo, Julián Mauricio Uscheroff, ambos acusados de liderar una organización de trata. Por el ex presidente del comité de distrito de la UCR la Policía Federal Argentina ofrece una recompensa de 500 mil pesos.

La Policía busca al ex presidente del radicalismo de Tres de Febrero