“Con la generosidad de la cooperativa eléctrica de Loma Verde y el Banco Credicoop logramos en muy poco tiempo hacer realidad este Centro Cívico, que cumplirá una función clave en la comunidad. Este es otro ejemplo de lo que nosotros consideramos la modernización del Estado, descentralizando sus servicios para que cada vez más vecinos puedan acceder a ellos cerca de sus casas y no tengan que trasladarse a otra localidad para realizar hasta el trámite más sencillo. Y lo logramos trabajando junto a instituciones que le dan cuerpo a la función municipal”, expresó el jefe comunal.

This site is protected by wp-copyrightpro.com