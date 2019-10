“Los comercios locales tienen que tener la garantía de que va a haber un municipio que se va a ocupar de que el espacio público esté cuidado, seguro y limpio. Si tenemos un municipio descuidado, que no esucha a la gente, con un centro comercial poco atractivo no vamos a lograr nada. Tampoco podemos esperar que haya ventas en un local si la calle está a oscuras o pedirle a un comercio que salga adelante si después va a perder todo el esfuerzo del día en un asalto, como hace 4 años venimos viendo que pasa”.

“No solamente son las medidas nacionales las que le complicaron la vida a los comercios. A nivel local, los cuatro años de Ducoté demostraron una total descompresión de lo que estos necesitaban. Estamos hablando de un municipio que cuenta con un presupuesto de 7 mil millones de pesos. Con prácticamente la mitad de ese presupuesto, otros distritos, como Escobar, crearon centros comerciales a los que a los vecinos les da ganas de ir y en donde, aún en medio de una situación económica adversa, los comerciantes locales saben que no están solos. Eso demuestra que para hacer crecer al comercio, sólo se necesita poner eso entre las prioridades de una gestión”, expresó.

“Necesitamos establecer nuevas prioridades. No podemos pretender el desarrollo de nuestros centros urbanos si en lugar de tener comercios que todos los días abren sus puertas, generan actividad y trabajo para los pilarenses tenemos comercios que no pueden pagar tarifas, que pasan el día sin que nadie les entre a comprar y a los que, además, cada mes que pasa le siguen subiendo los costos”, planteó.