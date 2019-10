El intendente Diego Valenzuela lanzó oficialmente su campaña en busca de la reelección en Tres de Febrero. Familias y vecinos lo acompañaron en un multitudinario acto realizado en el Club Alianza de la localidad de Caseros.

“Tengo una gran tranquilidad por lo que hicimos en estos tres años y medio, trabajando todos los días con prioridades claras, escuchando a los vecinos y gobernando para ellos sin intermediarios”, arrancó Valenzuela su discurso. “Somos vecinos y ciudadanos activos que nos metimos en esto genuinamente para demostrar que la política podía ser sana. Y estamos sanado a un Tres de Febrero que estaba enfermo”, continuó.

En esa línea marcó con claridad sus diferencias con el gobierno anterior que estuvo 24 años en Tres de Febrero: “Se acabó la Municipalidad paralela, la de los gestores y los punteros, ahora hay un Estado presente para dar soluciones a los vecinos”. Y agregó: “Ya no se cobra más en las salitas de salud, no la manejan más los punteros, ahora la manejan los médicos y el Estado. En nuestro gobierno no entra la mafia, por eso es tan importante lo que viene”.

En su discurso enumeró las obras y hechos de gestión que explican por qué Tres de Febrero está mejor, entre ellos, el paso de cero a más de 12 mil luminarias LED, la renovación de 20 jardines municipales, el 100 por ciento de agua corriente, el arreglo de las plazas más emblemáticas de los barrios, la llegada del SAME como primer sistema de emergencias, la construcción del CEDEM 3, la inversión en seguridad que incluye la construcción del Centro de Monitoreo, la renovación de todas las salitas de salud y la repavimentación de 800 cuadras en tres años y medio, lo que da un promedio de más de media cuadra por día.

Además, adelantó 15 propuestas de gestión para su segundo mandato, la construcción de tres túneles, llegar al 100 por ciento del municipio con luces LED, completar el 100 por ciento del sistema cloacal, la renovación de cinco plazas, ampliar la cantidad de cámaras de seguridad, la construcción de un hospital veterinario, la creación de un parque industrial y un programa de inserción laboral y oficios en los clubes.

“Tres de Febrero tiene que seguir mejorando, por eso no podemos permitirnos volver al pasado con candidatos que no tienen promesas, sino prontuarios”, señaló. “No podemos perder este proceso hermoso de participación ciudadana que produjo mejoras en los barrios. Comparen cualquier tema, de la índole que sea, y verán que estamos mucho mejor que en 2015”, completó.