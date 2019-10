“Los pibes y las pibas tenemos la representatividad necesaria en las listas, en tanto estamos comprometidos con otras temáticas que quizás los que hace más tiempo están en la política no sienten tanto”, aseguró. “Hay una contemplación muy grande con respecto a los jóvenes, que somos los que estamos construyendo una nueva era de a poco. Los jóvenes somos el futuro del país, y para ser pate del futuro tenemos que ser parte del presente también”, cerró.

Y en esa línea, ante la consulta por la diversidad de opiniones que se dan dentro del Frente de Todos, respondió: “Es muy rico poder tener una pluridiversidad de opiniones, que construye un pensamiento más crítico hacia adentro. Claramente no hay un solo feminismo, y está bueno intentar una búsqueda de unificar un pensamiento al respecto”.

En ese sentido, ponderó que “los y las jóvenes puedan participar, reclamando, por ejemplo, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o la implementación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral, una de las deudas que tiene la sociedad con nosotros, porque es una ley aprobada y reglamentada que en las escuelas no se implementa”. “Participar es siempre el primer paso para pedir que se cumplan estas cuestiones”, sintetizó.