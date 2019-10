En su dictamen, el Colegio de Abogados de San Martín sostiene que el decreto resulta violatorio del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, toda vez que este ha sido dictado en pleno funcionamiento del Congreso Nacional, no existiendo circunstancias que habiliten recurrir a esta vía excepcional.

This site is protected by wp-copyrightpro.com