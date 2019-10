Claudia Gélido, quien se acercó a celebrar desde Beccar, destacó: “Esto es una maravilla. Hace 7 años que vengo a Puerto Libre y no lo cambio por nada. Esto no existe en ningún lado, es único”.

A su lado, Antonio De Pascua, director de Tercera Edad, comentó: “30 años no se cumplen todos los días. Realmente, es un día emotivo para todos aquí al ver lo mucho que hemos crecido. Es impresionante la cantidad de gente se acerca y agradece tener un espacio que le suma vida a sus años”.