Junto a sus compañeras, Rosa Ferraro subrayó: “Es la segunda charla que escucho de Hilda y, realmente, me llena el corazón. Me hace ver lo que yo experimento todos los días hace 30 años en el hospital. Tener los valores muy presentes, sana”.

“Estamos muy entusiasmados con este programa. Es importante curar al paciente pero también hay que abrazarlo, mirarlo a los ojos y quererlo. Ahí es donde entran en juego los valores de cada persona. Un pilar fundamental, en lo que respecta a la salud, para que no sólo la atención médica sea de calidad sino también el trato humano”, destacó la secretaria de Legal y Técnica municipal, María Rosa García Minuzzi.

A su lado, Capuano comentó: “Esta iniciativa es esencial. Es importante que los médicos tomen contacto con los pacientes, que los puedan guiar y que se comprometan con ellos desde un lugar humano. Los valores no se compran sino que uno tiene que aprender a expresarlos y difundirlos”.