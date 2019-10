Esta obra se llevó a cabo en forma paralela a la relocalización las familias del ex Cañadón Urquiza y a la ampliación del Parque Urbano.

“La obra de la avenida Mitre está vinculada con la obra del Parque Urbano, que no sólo es ganar espacios públicos sino también infraestructura, hoy podemos disfrutar lo que se ve, pero llevamos muchos años enterrando infraestructura”, dijo Cáffaro.