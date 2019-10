La falta de Estado municipal en José C. Paz es absoluta, y para muestra de ello, los propios vecinos...

Los chicos del jardincito de Miller y San Blas, en San Atilio, estuvieron sin clases durante varios días ante la desidia del Consejo Escolar de José C. Paz que no hizo nada por conseguir una tapa del tanque de agua, robada también por inhumanos con el fin de hacer maldades. Hoy la comunidad educativa se encontró con más que vandalismo: Aprovechando la poca iluminación de la zona, ingresaron tras cortar el suministro eléctrico, y con tiempo de sobra, robaron grandes electrodomésticos y materiales de valor.

Los delincuentes de José C. Paz no tienen consideración ni por los más chiquitos. Anoche, tras cortar la luz del Jardín 923 para desactivar la alarma, con linternas y distinta herramientas “se robaron un freezer, un microondas y demás insumos comprados con el esfuerzo de los padres”, cuentan desde la comunidad educativa.

Hicieron inteligencia para saquear un jardín de infantes en José C. Paz