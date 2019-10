Marta Tello y Alan Avaca, candidatos a intendenta y primer concejal por Consenso Federal en Vicente López respectivamente, conversaron con SMnoticias en el marco del último tramo de la campaña electoral de cara a octubre.

“Estamos trabajando mucho, con presencia en la calle, buscando hablar mucho con los vecinos, y estamos recibiendo una respuesta muy positiva por parte de ellos”, sostuvo Tello.

“Estamos convencidos que el único que nos puede sacar de esta crisis es Roberto Lavagna. Es, además, el único que puede terminar con la polarización que está destruyendo al país”, agregó.

Tras el resultado de las primarias, consideró que “es difícil hablar de polarización”, pero analizó: “Ojalá la gente se saque el odio y la idea de votar con bronca hacía otro y voté lo que en verdad crea que es mejor, o a los que más capacidad tienen”. “Es una realidad que muchos vecinos reconocen no votan a un partido ‘porque no va a llegar’ o que votan a un candidato porque no quieren que gobierne tal espacio. El país va a salir adelante cuando empecemos a ver la realidad, dejando el odio de lado”.

Ya en lo local, la aspirante a jefe comunal consideró que “no es justo que el gobierno municipal siga teniendo una mayoría absoluta en el Concejo Deliberante”. “Eso quita la posibilidad de frenar medidas que se toman en contra de la ciudad que no son positivas”, planteó, y ejemplificó: En la localidad de La Lucila se están construyendo grandes torres en una manzana residencial, abusando de la norma. Se viola el análisis urbano de como impactan estas obras, y tampoco se consulta a los vecinos, porque la mayoría está en contra de esto y no les importa. Se prioriza el negocio inmobiliario a la calidad de vida de toda la zona”.

También opinó que “en el distrito la presión impositiva que ejerce el Municipio es muy alta, y eso lo sufren comercios y empresas”. “Hoy cobran hasta para cortar o extraer raíces, y la gente no está en condiciones de pagar”, añadió, y adelantó que de llegar al gobierno trabajarán para reducir la carga fiscal. “La actual es una gestión que no tiene diálogo con los vecinos. Es una gestión que se sostiene en el marketing”, cerró.

Por su parte, y cotinuando con el eje local, Avaca indicó que “el rol de la oposición tiene que ser auditar al oficialismo, más allá del carácter propositivo y de acompañar en aquellas cosas que sirvan para mejorar la calidad de vida de los vecinos”. “Para eso es necesario que la balanza del Concejo Deliberante este equilibrada. Si le damos el control total del Legislativo al vecino, tendríamos una gestión con una mirada sesgada”, prosiguió.

“Nosotros queremos llegar al Concejo Deliberante para poder frenar esos proyectos que, como marcó nuestra candidata, son nocivos para la sociedad”, enfatizó.

Luego, ante la pregunta vinculada al corte de boleta, el aspirante a concejal reconoció que “muchas veces los oficialismos locales proponen el corte de boleta o salen a repartir la boleta municipal cortada con los distintos candidatos a presidente, y lo estamos viendo en muchos municipios de la Provincia gobernados por Cambiemos, donde los intendentes se quieren despegar de Mauricio Macri para que no los arrastre para abajo, como Tres de Febrero, Pilar o Morón”.

“Probablemente eso ocurra también en Vicente López”, estimó, y continuó: “A nosotros nos da orgullo repartir la lista completa de Consenso Federal, que lleva como candidato a presidente a Roberto Lavagna, como candidato a gobernador a Bali Bucca y a Marta Tello como candidata a intendnete. Nosotros militamos esa boleta”.

El dirigente afirmó que “nuestro candidato a presidente es la voz más fuerte en materia económica de la Argentina”, y que “es además la fuente de consulta que tienen el oficialismo, que ya adoptó ciertas medidas de Consenso Federal, y los equipos del Frene de Todos”. “Es la persona que nos sacó de la crisis económica más profunda que tuvo nuestro país, en el año 2001. Hizo una gran gestión como ministro de Economía y supo bajar la inflación del 10,5% al 0,6%, y también mejoró considerablemente otros parámetros económicos”, subrayó.

“En las primarias, Consenso Federal marcó su piso y realmente creo que no tenemos techo”, aseveró, y declaró: “Hay muchos vecinos que votaron a Juntos por el Cambio pensando que no vuelva el pasado, y ahora que se dan cuenta que ese espacio ya perdió, y creemos, y estamos convencidos, que nos van a votar a nosotros. Por eso nuestro eslogan es #LavagnaAlBalotaje”. “En un escenario de balotaje, el único que le puede ganar al Frente de Todos es Roberto Lavagna. Creemos que esta es la realidad, y por eso desde Vicente López aportamos nuestro granito de arena para que eso ocurra”, cerró.