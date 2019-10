El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, encabezó la inauguración de la nueva peatonal Talcahuano, en Los Polvorines, un paseo de 200 metros que busca darle mayor dinámica al comercio de la localidad.

“Nos pone muy contentos poder embellecer este lugar y darle otra temática, que va a fortalecer el comercio de Los Polvorines, que hoy pasa una situación difícil, pero tenemos la esperanza de que repunte”, señaló Nardini, quien hizo un fuerte hincapié en la identidad que le aportan las obras a las distintas localidades.

La obra también cuenta con un trabajo de obra hidráulica y se encuentra paralela a la avenida principal Presidente Perón. A su vez está ubicada a 200 metros de Rivadavia, con el objetivo de ampliar el radio céntrico de la localidad.

“Tomamos experiencias de otros municipios que estaban más avanzados en este tema y lo pusimos en práctica arrancando por Polvorines y Grand Bourg”, explicó el jefe comunal.

El alcalde también afirmó que gracias a “una buena administración y constancia, más allá de la crisis”, se lograron avances significativos en el distrito. “Esperamos que a partir del 10 de diciembre podamos potenciar Malvinas con Alberto Fernández y Axel Kicillof en una misma línea de trabajo”.

En este orden, Nardini también se refirió a la obra similar que se está llevando a cabo en la localidad de Grand Bourg. “Nos falta articular con la Cámara de Comercio y con los comerciantes que creen en el distrito y lo quieren”, expresó. Asimismo, explicó que habrá lugar para manteros en la nueva peatonal pero aclaró: “Debe haber reglas de juego claras, no queremos competencia desleal”.

Por último, el jefe comunal también criticó al gobierno nacional por las demoras en la obra del tren Belgrano Norte. “Somos el distrito con más estaciones, prometieron hacerlo en 300 días y ya va un año y medio y seguimos con los andenes provisorios, lo cual perjudica al comercio, porque encima que no se vende porque la gente no llega a fin de mes sumado a las tarifas altas, tenemos esto que hace que los pasajeros no circulen”, finalizó.