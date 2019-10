“Realmente, estos hechos son una vergüenza porque perjudican gravemente a todos los vecinos. Si no hubiésemos intervenido de forma rápida, el túnel se habría inundado”, lamentó.

“El domingo por la mañana y ayer a la noche, se registraron robos de cables y grupo electrógenos. Además, intentaron sustraer las bombas que elevan las aguas de las napas y las precipitaciones para que el túnel no se inunde”, contó el secretario de Obras Públicas, Bernardo Landívar, quien agregó que también se vandalizaron los tableros eléctricos lo que provocó la elevación de las aguas dentro de la cisterna.

El gobierno municipal denuncia que “por vandalismo” no funcionaron las bombas del túnel de Sarratea