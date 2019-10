El intendente Ramiro Tagliaferro, junto a los vecinos del Barrio Seré, explicó: “El Centro de Atención Primaria René Favaloro es el mejor ejemplo de lo que logramos trabajando en equipo. La gobernadora María Eugenia Vidal hizo la inversión más importante en salud de toda la historia de Morón y la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses no podemos perdernos la oportunidad de seguir teniéndola como gobernadora, ella dio la cara y se ocupó de los temas que ningún otro dirigente quiso enfrentar”.

El jefe comunal estuvo junto a la mandataria bonaerense en el Centro de Atención Primaria René Favaloro, el primero en su zona, que antes no contaba con ninguna sala de salud cercana. El espacio tendrá 13 especialidades, equipamiento de última generación e historia clínica digital.