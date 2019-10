El Municipio trabaja en conjunto con la organización no gubernamental integrada por jóvenes sanfernandinos...

José Luis Bettiga, tesorero del Club Felicaria, consideró que “es una ayuda bárbara porque hay cosas siempre para hacer en el club, como arreglar ahora un dique para que no entre agua a la cancha de fútbol”. “Esto viene bien, más todavía en estos momentos difíciles”, añadió.