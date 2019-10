Un integrante del cuerpo de Gendarmería mató a dos delincuentes esta tarde en José C. Paz, en el marco...

La falta de Estado municipal en José C. Paz es absoluta, y para muestra de ello, los propios vecinos...

Los motochorros están en auge en José C. Paz. El episodio que llegó al Whatsapp de SMnoticias tuvo como víctima a una maestra de la Escuela 18. Ocurrió esta mañana en la intersección de Santa María y Calderón de la Barca, en barrio Mirador de Altube. La mujer fue atacada por un de los dos bandidos, el que le arrancó el bolso y escapó junto a su cómplice. La maestra intentó correrlos, pero fue en vano.

Crecen los robos a toda hora en todo José C. Paz