En esta oportunidad, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; el subsecretario de Privada y Coordinación, Sebastián Cañellas; el concejal Pablo Peredo; y miembros del área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales del Municipio, realizaron una actividad de concientización de residuos plásticos junto a la organización no gubernamental EcoWork, integrada por jóvenes sanfernandinos comprometidos con el cuidado del medioambiente.

El Municipio trabaja en conjunto con la organización no gubernamental integrada por jóvenes sanfernandinos comprometidos con el cuidado del medioambiente. La actividad consistió en la presentación del proyecto ´Botellas de amor´, que es la introducción de plásticos de un solo uso dentro de una botella, que luego se separan y llevan a puntos de acopio, para transformarse en materiales reutilizables. Y también se difundió el programa municipal ´Sanfer Recicla´ en la Plaza San Martín. “Si todos ponemos un granito de arena podemos colaborar para un futuro mejor”, dijo el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, quien participó de la iniciativa.