Un integrante del cuerpo de Gendarmería mató a dos delincuentes esta tarde en José C. Paz, en el marco...

“Ahora las familias pueden tomar mate y los chicos jugar tranquilos. Creo que no nos equivocamos con estas políticas públicas de recuperación de los espacios. La gente puede venir a hacer ejercicio, puede venir de noche porque van a estar más seguros ya que está todo iluminado, hay más accesibilidad con los pavimentos. Es una obra integral para que todos los vecinos se sientan parte de Malvinas, en un barrio periférico, límite con Pilar. Ahora muchas familias que viven en Del Viso, van a poder cruzar a disfrutar de este espacio público, y son bienvenidos”, aseguró Nardini.

El jefe comunal afirmó: “Ver este lugar totalmente cambiado para que las familias puedan disfrutar de un espacio grandísimo, recuperado para todos los vecinos, me pone muy feliz. Es un bien colectivo y comunitario. Hoy es un día reconfortante para nosotros porque seguimos generando, a través de la obra pública descentralizada, derechos para los vecinos”.