“Ya terminamos los tres tirantes de hormigón que cruzan el arroyo, pero nos faltan 150 varillas de hierro y 20 metros cúbicos de hormigón elaborado para finalizarlo por completo”, cuenta la vecina. ¿Será que el Municipio de José C. Paz, aprovechando el impulso que le da la campaña, pueda terminar la obra para los vecinos? De no ser así, la mujer deja su teléfono -11 24448813- para quien pueda colaborar con materiales para dignificar a un barrio postergado por el Estado.

“Fuimos a la Municipalidad a pedir un puente ya que no tenemos salida a avenida Croacia, y nos hace falta un paso para ambulancias, Policía o remises”, indicaron vecinos de la calle Ugarteche. “Presentamos carpetas firmadas al señor Rodolfo Pino -secretario de Industria, Producción y Empleo- hace tres meses, y no tuvimos respuestas”, comentó Nicol.

La falta de Estado municipal en José C. Paz es absoluta, y para muestra de ello, los propios vecinos de los barrios La Paz y San Adolfo están levantando un puente sobre el arroyo Zini. Llegó al Whatsapp de SMnoticias .

El Municipio de José C. Paz les negó un puente y lo construyen los propios vecinos