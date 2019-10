Alejandra Concepción, que vive hace más de 30 años en el barrio, expresó: “Estábamos esperando estas obras y no puedo creer que ya son una realidad. Nos cumplieron un gran sueño, y me pone contenta que el intendente venga personalmente a supervisar los trabajos”.

“Ni bien se lanzó este plan de hábitat, Posse nos comentó que quería llegar a este barrio. Fue una inversión muy grande y un trabajo impecable del Municipio para lograr un consenso con los vecinos, recorriendo casa por casa, y detectando las necesidades para acompañarlos. Este lugar no tiene nada envidiarle a los barrios consolidados del Bajo de San Isidro”, señaló Klemensiewicz.