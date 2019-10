Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Fomento “La Rotonda”, María Beatriz Luzzi, comentó: “Después de haber pasado por tantos intendentes, llegamos a la gestión del nuestro querido Ramiro, que puso todos nuestros papeles en orden y nos cumplió el sueño de tener el salón, un proyecto que teníamos pensado desde hace mucho tiempo”. En ese sentido, agregó: “Estamos agradecidos y felices, porque es la primera vez que un intendente se acuerda de nosotros y nos hace sentir importantes, porque Tagliaferro no promete, cumple”.

