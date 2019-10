El ex legislador nacional, Carlos Brown, consideró que las medidas económicas que tomó el gobierno...

“Dimos un gran primer paso y nos consolidamos como la tercera fuerza. Ahora, ante el agudizamiento de la crisis económica que está atravesando el país, Consenso Federal va a consolidarse como una opción verdadera para todos los argentinos”, analizó, y planteó: “Quedó demostrado que hubo grandes operaciones e las encuestadoras para minimizarnos, y eso no se condijo con la voluntad de la gente”.

“Creo que nosotros vamos a mejorar la elección que hicimos en agosto”, afirmó Patrón Costas. Para él, “la polarización se terminó, fundamentalmente entendiendo que el gobierno nacional ya fue”. “El votante que ya no confía -en el gobierno va- a buscar la seriedad y la experiencia que tienen Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey para salir adelante”, aseveró.

Inicialmente, el también candidato a diputado provincial por la Quinta Sección sostuvo que “en una campaña de pocos meses, como fue la de Consenso Federal, llegar a los dos millones de votos es algo muy importante, y es un mensaje de esperanza que nos da la sociedad a quienes somos parte de este espacio”. “La sociedad busca una alternativa que no ocupe ninguno de los dos extremos de la grieta”, remarcó.

