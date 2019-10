Federico Achával compartió un encuentro junto a industriales y referentes pymes en la Universidad Tecnológica Nacional del Parque Industrial. “Es tiempo de tomar definiciones sobre el país, la Provincia y el Pilar que queremos. Y en esa decisión, en el Frente de Todos, tenemos claro que la industria debe ocupar un lugar central”, sostuvo.

“En Pilar, como en toda la Argentina, son miles las fábricas que aunque generan trabajo y agregan valor en nuestro distrito no pueden salir adelante por las políticas de Cambiemos”, dijo el candidato del Frente de Todos ante los presentes. “Ustedes lo saben más que nadie. Muchos tienen sus fábricas funcionando al 30 o 40 por ciento de su producción. Muchos ven cómo la apertura de las importaciones destruyó su negocio. La mayoría sufre hace ya un par de años, el flagelo de las tarifas, de costos dolarizados y una economía que, a nivel interno, no genera consumo. Como consecuencia, muchos de ustedes, primero no pudieron pagar sueldos y después, en contra de su voluntad, tuvieron que reducir personal porque era la única forma de no cerrar su empresa”, describió Achával.

“Prender la economía significa llevar adelante medidas que, desde el primer día, trabajen en favor de terminar con ese ahogo y esa desesperanza. Cuando Alberto Fernández habla de desdolarizar las tarifas, habla de una política concreta que su gobierno puede llevar adelante para aliviar la situación de industrias, pymes, comercios y hasta hogares”, explicó. “Esa es la única forma de que vuelva a haber espacio para producir, y de que en cada fábrica y en cada pyme se genere la posibilidad de darle trabajo a alguien más”, continuó. Y remató: “Vamos hacia una Argentina que cree que la forma de desarrollarse es a partir del trabajo”

Pero además, Achával se refirió a la situación municipal. “Nuestra tarea como gobierno será ser un puente y un generador de oportunidades para que cada pyme y cada industria pueda crecer. Necesitamos que eso pase para que más pilarenses puedan tener trabajo, y fomentar el empleo local es una de nuestras prioridades”, aseguró. “Creemos que la forma de gobernar es con un Estado municipal que tenga un diálogo permanente con las pymes de su distrito. Este Parque Industrial tiene alrededor de 200 empresas, y cada una de ellas tiene una necesidad y una lógica muy distinta. Nuestro compromiso es entender esas necesidades y trabajar para potenciar”, añadió.

Finalmente, Achával dijo: “Tenemos que volver a poner a Pilar en el lugar productivo y pujante que se merece. Tenemos y vamos a lograr que las industrias y Ppmes de nuestro distrito no sientan que empujan solas para salir adelante, sino que tienen al lado un Estado Municipal, un gobierno Provincial y nacional que empuja con ellos para crecer”.