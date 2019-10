Un integrante del cuerpo de Gendarmería mató a dos delincuentes esta tarde en José C. Paz, en el marco...

Según le contaron testigos a SMnoticias, se supone que los ladrones pertenecen al Barrio León, de José C. Paz.

Como adelantó SMnoticias, dos motochorros fueron asesinados en el marco de un intento de robo a un efectivo de Gendarmería en José C. Paz. Por redes sociales, familiares de los delincuentes piden justicia.