Por su parte, Fernández dijo en su video: “Escobar, esa ciudad preciosa, cumple 60 años. Todavía no he ido pero quiero ir para celebrar junto a ustedes este aniversario, y espero hacerlo pronto”. “Con Ariel trabajamos mucho, porque a él y a mí nos preocupa lo mismo, que la Argentina este mejor y que los que viven en Escobar cada día estén un poco mejor”, añadió. “Les mando el mejor de mis abrazos y todo mi compromiso de que vamos a trabajar juntos, con Ariel y con Axel y con Cristina, para que la Argentina sea el país que nos merecemos”, concluyó el aspirante a presidente del peronismo.

Posted by Ariel Sujarchuk on Tuesday, October 8, 2019

