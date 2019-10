“Hoy empezamos a construir el Escobar del centenario. En este gran encuentro ciudadano, con vecinos de todas las localidades, nos autoconvocamos para expresar nuestras mejores ideas. Yo aporto las mías, pero no como el intendente que tengo el honor de ser sino como un vecino más, y les propongo a todos ustedes democratizar aún más la toma de decisiones del gobierno municipal. A partir de este momento, a través del portal que abrimos, cada escobarense puede presentar sus proyectos en una plataforma digital muy sencilla que hemos creado para definir con un sentido estratégico el Escobar que le vamos a dejar a las próximas generaciones, con una mirada integral hacia un futuro mejor”, expresó Sujarchuk.

This site is protected by wp-copyrightpro.com