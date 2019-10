Junto a sus compañeros, Tomás Lehman, comentó: “Me parece una muy buena acción que ayuda a que los vecinos que no están tan interiorizados en la separación de su basura puedan hacerlo de forma fácil y práctica”.

A su lado, el subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín, agregó: “Estos containers no son simplemente equipamientos urbanos sino que son generadores de cultura, lugares donde el vecino toma conciencia de lo importante que es cuidar el planeta. Por eso, seguiremos instalándolos a lo largo y ancho del partido para que todos puedan tener la posibilidad de reciclar cerca de sus casas”.

“Que San Isidro sea un municipio sustentable no es simplemente una idea sino una forma de trabajo que está integrada por muchos programas. Los ecopuntos son un pilar fundamental porque facilitan e incentivan la separación de residuos, con la que logramos una baja considerable de los residuos que se entierran mes a mes en el Ceamse”, expresó Posse.