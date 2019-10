Por su parte, quienes no cuenten con DNI argentino, deben anotarse únicamente en la sede central del CBC -Ramos Mejía 841, cuarto piso, CABA- de lunes a viernes de 10 a 19 horas. Lo mismo aplica para quienes hayan asistido a un colegio preuniversitario de la UBA.

Los interesados deben dirigirse a la oficina del Departamento de Alumnos en la sede del espacio educativo -Sucre 1550- de lunes a viernes de 10 a 19 horas, con copia del DNI, título secundario o constancia, y foto carnet. Cabe destacar que la inscripción en el Polo de Educación Superior no se hará por orden alfabético como sucede en otras sedes.