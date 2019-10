Ramona, que vive hace 50 años en el barrio, junto a su sobrina nieta y una primita, dijo: “Para nosotros es lo mejor que pudo haber pasado, porque todos recurrimos a nuestros padres que son ellos, para nosotros es así. Tengo un hermano y un sobrino discapacitados, la nena que estoy criando y por eso ellos son la salvación, sin exagerar. Vengo siempre por ellos. Espero que los chicos cuiden, los grandes valoren y cooperen para que tengamos siempre este servicio que es muy importante, y la gente no tiene noción hasta que lo necesita. Le doy muchísimo valor y reconozco todo lo que se ha hecho bien. Y coopero con el barrio Villa del Carmen, que es lo que amo”.

La jefa del Servicio de Medicina Familiar del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, Andrea Perrot, destacó: “Hace 30 años, se firmó un convenio con San Fernando por el que nosotros proveemos los médicos que atienden con un modelo basado en la atención primaria de la salud y en atención continua. Alcanza a toda la familia en forma completa promoviendo prácticas de vida saludable, prevención de la salud, y campañas de inmunización. El Municipio siempre nos acompañó con el equipo de sostén, porque hoy en Salud se trabaja en equipo y en red con enfermería, trabajadores sociales y administrativos. Sin equipo, no hay manera de llevar a cabo un sistema como éste a lo largo de 30 años. Y hace 4 años, por la remodelación de La Unión, nos mudamos al Centro de Salud Bertrés, que tiene 9 consultorios, pudiendo brindar atención a 9 mil personas de tres barrios”.