“Cuando nosotros no estemos más, las mamás de San Miguel van a poder seguir viniendo a esta maternidad, que se merece hace muchos años, son obras que quedan para siempre”, remarcó Méndez y recordó los trabajos realizados en “los centros de salud descentralizados, la terapia para chicos del Larcade y el nuevo hospital Santa María”.

En su discurso, el jefe comunal aprovechó para dar un mensaje en contra del aborto. “Cuando íbamos a Capital con banderas celestes a defender las dos vidas, no era solamente una postura política, sino que lo creíamos en serio, ésto es una prueba más de que lo acompañamos con hechos”, afirmó.