El hecho ocurrió esta tarde sobre la calle Laprida entre Quito y Lima, en José C. Paz. Dos delincuentes intentaron robarle a un gendarme que se encontraba vestido de civil. En ese momento, el efectivo sacó su arma de fuego y repelió el ataque de los ladrones.

Un integrante del cuerpo de Gendarmería mató a dos delincuentes esta tarde en José C. Paz en el marco de un intento de robo. Familiares de los motochorros se acercaron al lugar a reclamar por lo sucedido.

Gendarme mató a dos motochorros en José C. Paz: Familiares reclaman justicia