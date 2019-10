Esta semana, los vecinos de José C. Paz se volcaron al Whatsapp de SMnoticias para, en algunos casos,...

Un integrante del cuerpo de Gendarmería mató a dos delincuentes esta tarde en José C. Paz en el marco...

Los dos ladrones se hicieron del depósito de un domicilio de la calle José Rodó y Avenida Sarmiento. “José C. Paz, donde la inseguridad ya no tiene límites, ni horarios”, comenta el vecino en contacto con SMnoticias.

Delitos a toda hora en José C Paz: Se roban hasta los tanques de agua

Los malvivientes le sustrajeron el teléfono móvil a una chica que caminaba junto a un nene. Al percatarse, un hombre, el que se presume podría ser un efectivo de una fuerza de seguridad, inició una persecución. Al escapar, los motochorros dispararon en varias oportunidades contra el auto, rebotando un proyectil en un alumbrado público para dar contra una persiana. Por fortuna no hubo víctimas.

Motochorros al ataque en José C: Paz: Le robaron a una chica y se escaparon a los tiros