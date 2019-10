El jefe comunal se refirió al cambio que representa la nueva obra: “Este barrio estaba como olvidado y no tenía accesibilidad, y tal vez por el lugar geográfico, se dejaba siempre para lo último. El pavimento les genera más facilidad en lo que es ingreso y el egreso al barrio. Lo que falta por hacer son seis cuadras para completar todo el cuadrante. Es el compromiso que asumimos para la segunda etapa de la gestión, para que quede todo uniforme”.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó el barrio Rodríguez en la ciudad de Grand Bourg, con motivo de realizar la inauguración de las once cuadras recientemente pavimentadas. Lo hizo acompañado de vecinos del lugar, a quienes adelantó que se seguirá trabajando en la zona con más obras de pavimentación.

Leo Nardini inauguró obra que incluye once cuadras de pavimento en Grand Bourg