Ayer por la tarde, el candidato a gobernador bonaerense por Consenso Federal, Eduardo ‘Bali’ Bucca, brindó una charla ante vecinos e instituciones intermedias de San Isidro en la sede en el distrito de la Universidad Católica de Santiago del Estero. El aspirante a jefe de Estado provincial respaldó además al candidato a intendente del espacio, Abel Sánchez Negrete.

Estuvieron presentes en la actividad, la postulante a diputada nacional, Marianela López; los candidatos a diputados provinciales Fernando Rozas, por la Primera Sección, y Sergio Patrón Costas, por la Quinta; y aspirantes a intendentes y concejales de otros distritos.

En diálogo con la prensa, Bucca expresó que “la Argentina necesita un cambio de rumbo y una alternativa a este presente que duele y al pasado que vuelva, y esa alternativa es Consenso Federal, que tiene al mejor candidato a presidente, Roberto Lavagna” “Él carga en sus espaldas la experiencia de haber sacado al país de una crisis tan dura como fue la del año 2001”, remarcó.

“Él viene a hacer su ultimo aporte a la patria, y no es un tema menor. Desde el día uno quiere trabajar para resolver los problemas de los argentinos, y no quiere llegar al poder para construir volumen político y buscar una reelección. Muchos dirigentes que se postulan para un cargo, cuando llegan al gobierno gastan más energías en construcción que en gestión, y eso luego se ve en indicadores que son muy dolorosos, como por ejemplo los índices de pobreza, dentro de los cuales todavía no están incluidos los datos nuevos, producto de la devaluación que se dio después de las PASO”, agregó.

En ese sentido, el candidato a gobernador indicó que “la devaluación incrementó la inflación e hizo subir los niveles de pobreza”. “En el conurbano bonaerense vamos a tener un 70 por ciento de niños pobres. Esa es la realidad que ya se está viviendo”, pronosticó.

Finalmente, planteó que “venimos de ocho años continuos de estancamiento económico, y en los dos últimos se produjo una caída muy profunda de la economía”. “Hoy la enfermedad más importante que tiene la Argentina es la economía, que repercute sobre todos los segmentos. Necesitamos poner en marcha la económica, sacándole la presión tributaria a los sectores productivos, que son los que crean trabajo; poniendo en movimiento la capacidad industrial que hoy está sin funcionar; y trabajando para recuperar el poder adquisitivo de los argentinos, y en particular el de los bonaerenses, que hoy está muy caído”, cerró.

Por su parte, Sánchez Negrete consideró que Consenso Federal es “un espacio que recién esté naciendo”, pero que “ya marcó una presencia importante” en la última elección. “No tenemos que guiarnos por las encuestas, que antes de las PASO nos decían que ganaba Cambiemos, y ahora dicen que el Frente de Todos ganan por escándalo. Las encuestadoras buscan formar opinión, y nada más que eso. Nosotros estamos creciendo”, enfatizó.

Ya en lo local, sostuvo que “el peronismo de San Isidro va a contar con el arrastre nacional del Frente de Todos”, y que, por otro lado, “nos encontramos con un oficialismo que viene en baja, producto lógicamente del desgaste natural de tantos años en el ejercicio del poder”. “También aparece Convocación Ciudadana, que es un espacio netamente vecinalista pero hoy muy vinculado a la política nacional de Cambiemos”, añadió.

“Nosotros que estamos dispuestos a dar pelea. San Isidro tiene sus particularidades a la hora del voto. Apostamos a tener dos representantes en el Concejo Deliberante. Queremos mascar nuestra presencia en el distrito desde el Legislativo”, manifestó el postulante a intendente.

“Queremos que no exista una mayoría automática en el Concejo Deliberante. Siempre fue un viejo anhelo para nosotros, y en octubre vamos por eso”, finalizó.