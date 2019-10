Esta semana, los vecinos de José C. Paz se volcaron al Whatsapp de SMnoticias para, en algunos casos,...

El cuerpo de María Alejandra Martínez, de 24 años, fue hallado este miércoles en el pozo ciego de un aserradero de José C. Paz. Por el femicidio fue detenido un empleado del lugar, quien habría ayudado a la ex pareja de la víctima a esconder el cuerpo, indica el diario Crónica.