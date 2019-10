El jefe comunal afirmó: “Ahora podremos hacer operativos itinerantes y acercar este servicio que estaba centralizado en Zoonosis. Y mucha gente, por la distancia o lo económico, quiere mucho a su mascota pero no podía tomarse un remis o acercarse para hacer una castración. Vamos a trabajar con un cronograma, para que todos tengan la posibilidad de acceder. No todo el mundo tiene la posibilidad de pagar un privado, los costos van de los 2 mil pesos para arriba y acá van a poder acceder de manera gratuita”.

