El diputado provincial y candidato a intendente, Juan Andreotti, estuvo presente en el Polideportivo 1, donde 700 patinadoras sanfernandinas desplegaron una increíble performance tematizada con las principales ciudades del mundo. “Es felicidad pura ver que la inversión que hicimos en esta área tiene los resultados que vemos hoy, con una gran infraestructura para que todos los vecinos tengan y disfruten del deporte en cada uno de los barrios”, sostuvo.

El Municipio de San Fernando organiza todos los años una gala temática final donde las alumnas de la Escuela Municipal de Patín de los polideportivos 1, 5, 6, 7, 8 y el Club Belgrano, muestran todo lo que aprendieron a lo largo del año a sus familiares y vecinos. El show se da en el marco de un gran espectáculo en la pista del Polideportivo 1 con temáticas rotativas, luces y performances brillantes.

El diputado provincial y candidato a intendente, Juan Andreotti, y el secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso, presenciaron la Gala de Patín que este año tuvo como temática ‘Vuelta al mundo’.

“Hoy hemos finalizando una hermosa gala donde más de 700 chicas pudieron mostrar sus destrezas ante miles de familiares que vinieron a verlas de cada uno de nuestros polideportivos”, manifestó el legislador bonaerense.

En sentido, agregó: “Cada día uno se siente más orgulloso por el trabajo que hacen nuestros profes que tienen una gran vocación y cariño. Con solo ver el detalle de como bailan las chicas y de sus trajes, con las familias comprometidas. Es felicidad pura ver que la inversión que hicimos en esta área tiene los resultados que vemos hoy, con una gran infraestructura para que todos los vecinos tengan y disfruten del deporte en cada uno de los barrios”.

Durante la noche, las alumnas de todos los niveles de la Escuela Municipal de Patín desfilaron y danzaron coreográficamente temáticas referidas a las principales ciudades del mundo, acompañadas con música y shows de luces.

Jimena es una de las adultas que se animó a la pista. “Es la primera experiencia que tuve así, aprendí a patinar en el Polideportivo 1 y a mi edad, que no es tan fácil y uno se tiene que animar. La verdad que esta bárbaro”, dijo.

Junto a ella, la pequeña Josefina también brilló patinando y expresó: “Me gusta mucho y hace tres años que ya estoy en las clases. Las profes son geniales”.

Patricia también es del grupo de adultos de la Escuela Municipal de Patín. “Fue una gala linda y emocionante. Es la primera vez que estamos acá y les agradecemos mucho por este proyecto y por todo el apoyo. A mí me tocó patinar junto a mi hija y es algo que no me voy a olvidar”, añadió.

Una de las vecinas que disfruto del show fue Sabrina, quien fue a ver la performance de su hija Karina. “Me encanta lo que hace y todo lo que aprende en la Escuela de Patín del polideportivo. Estoy súper contenta con lo que vimos hoy, vinimos a alentarla toda la familia junta”, festejó.

También, celebró Jorge, padre de Ximena, quien señaló que “estas actividades son importante para los chicos, para toda la familia y para la comunidad que se une”.

Otro presente en la tribuna fue Juan, quien fue a ver patinar a su ahijada Jessica. “Esto es espectacular, me vine con mi mujer y mis hijos, nos parece bárbara todo lo que hace San Fernando en deporte, les agradecemos”, dijo. Por su parte, Yisel alentó a su hija Carla y opinó: “Esta hermoso lo que armaron, los felicito. Cada año mejor, es buenísimo y las chicas se divierten un montón”.

Juan Andreotti concluyó: “Hoy terminamos tres días de fiesta para los vecinos de San Fernando, con dos gimnasiadas y una gala de patín donde más de 3 mil chicos y chicas pudieron exponer lo que hacen durante todo el año. Y que sus familias vengan a disfrutar. Sirve para poner ver que el deporte es la mejor herramienta que tenemos para trabajar por la integración y la inclusión social”.