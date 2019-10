Mientras descargaba una computadora de su auto, Andrés Daverda, vecino de Las Lomas, destacó: “Es una campaña espectacular, yo tenía muchos equipos informáticos y no dudé en donarlos para que se puedan restaurar. El Municipio es pionero en el trabajo de cuidado del medio ambiente. Estamos muy conformes con la gestión de Gustavo Posse”.

El intendente Gustavo Posse se acercó a uno de los puntos de recolección, ubicado en la Plaza Castiglia de San Isidro, para conversar con los vecinos y recibir los equipos informáticos en desuso. “Me produce una alegría muy grande ver que cada vez más vecinos se acercan a colaborar con esta iniciativa que no sólo cuida al medio ambiente sino que también tiene una labor social importante ya que estos elementos electrónicos reconvertidos son destinados a distintos centros y lugares de alfabetización en lugares vulnerables”, expresó.

El Municipio de San Isidro llevó a cabo el pasado sábado la décima jornada de recolección de residuos electrónicos en distintos puntos del distrito, con el objetivo de que estos no contaminen el ecosistema y puedan ser reutilizados.