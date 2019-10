Por su parte, la directora del establecimiento, María Isabel Sily, agregó: “Son muy importantes las mejoras, hemos podido ver cómo los días de lluvia están todos los niños en la escuela, no disminuye la asistencia entonces favorece la continuidad pedagógica y la calidad educativa, más días, mayor enseñanza, mayor calidad educativa. Toda la comunidad está muy feliz, este había sido un pedido de los padres luego de los problemas de gas, ahora los niños vienen felices porque tenemos aires acondicionados que le dan un confort impensable”.

Los trabajos permiten sumar 65 nuevas vacantes y mejorar el funcionamiento interno del establecimiento, que beneficia no solo a la primaria sino también al Instituto Superior de Formación Técnica 184, con quien comparte edificio.