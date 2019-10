En un repaso por la historia del Municipio, el jefe comunal afirmó que los gobiernos “deben terminar la obra que otro empezó” y que “no hay gestión que no haya aportado ni que no tenga algo para corregir”.

“Hoy le damos un especial valor al 60º aniversario y por eso decimos que Escobar nos une, y eso no es menor, porque estamos a 20 días de las elecciones y nos sentimos unidos en el deseo de tener un futuro mejor y en el respeto por la diversidad”, manifestó Sujar, quien en este sentido hizo exterior su deseo de colocar un busto del ex presidente Raúl Alfonsín en la plaza central.

“Tengo el pecho cargado de emoción desde muchos lugares. Las causalidades históricas me dieron el honor de poder ser el intendente en este aniversario tan particular”, señaló Sujarchuk, quien remarcó el sentido de pertenencia con Escobar y “el amor territorial” que despertó esta semana en los vecinos.