Las denuncias que llegan a diario al Whatsapp de SMnoticias son centenares. No hay quien los escuche...

La falta total de obras y servicios básicos en José C. Paz no solo tiene su consecuencia en la calidad...

Situación similar atraviesan los alumnos de la EP27 Miguel Cané. “Los chicos no tuvieron clases, primero, porque se llenaron los pozos y además, tenían problemas eléctricos. Fueron unos días y retomaron las clases. Hoy nos encontramos con la misma problemática: Los pozos están desbordados”, denuncia Fátima.

“En el colegio donde van mis hijos los pozos de los baños están rebalsados y los chicos no tienen clases, debido a que el Consejo Escolar no tomó medidas”, denuncia Gisele, una mamá de la EP21. La decisión de suspender las clases fue de los directivos ante la peligrosidad que conlleva convivir con desechos cloacales.

¿Y el Consejo Escolar? Los niños de José C. Paz estudian con los pozos ciegos rebalsados