En ese sentido, la ombudsman local expresó: “Entre las misiones de la Defensoria del Pueblo se encuentra no sólo la protección y defensa, sino además, la promoción de los derechos. En esta oportunidad invitamos a participar a los y las jóvenes que votan por primera vez. Esta capacitación fue pensada especialmente para ellos”. Y agregó: “Es importante entender que sin participación ciudadana no hay sistema democrático”.

