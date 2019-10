Con respecto al Crossfit como actividad, Villagra comentó: “Es una disciplina que a nivel de competencia es complicada, hay que prepararse, alimentarse, no es de un día para el otro, pero solo hacen falta ganas. No importa la edad, en Malvinas buscamos que el deporte sea inclusivo, que esté a la altura del vecino y que sea de excelente calidad”.

“Este es el primer encuentro de muchos más que van a venir. Tenemos profes que son instructores y pudieron conjugar para que el evento termine siendo de alta calidad, que no tenga nada que envidiarle a uno privado. Es abierto, gratuito y fomenta la vida saludable. Además, uno de los principales objetivos era desterrar el mito de que es un deporte de élite”, agregó Nardini.