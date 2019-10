Asimismo, el director de la Secundaria 8, Sebastián Noriega, expresó: “No hay escuela pública que tenga esto, verle la cara a los chicos lo dice todo. La inversión que se ha hecho en esta escuela es muy importante, hace 22 años soy docente en esta escuela y esto me emociona porque es para los chicos de Pilar. Además de lo nuevo, esto nos devuelve los espacios de la biblioteca, el laboratorio y la sala de video, recuperamos espacios”.

Tras el corte de cintas y recorrer los nuevos espacios, Ducoté señaló: “Este es un avance muy importante para la escuela. Ya habíamos hecho la instalación de gas y me pone muy contento ver las aulas nuevas y todo lo que hemos hecho aquí. Este es un trabajo conjunto con el Consejo Escolar, la Subsecretaría de Educación, pero también del equipo de esta escuela que hace que todos los días los chicos aprendan y crezcan”.